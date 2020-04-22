Серьезный пожар случился в Одессе - загорелся автосалон

Как сообщили очевидцы в соцсетях, в районе Черемушен на улице Инглези загорелся автосалон «Авто Транс Мастер» по продаже автомобилей марки Chery. Соответствующее видео стало распространятся по всем местным пабликам, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть, доскролльте до конца страницы)

Позже в пресс-службе ГСЧС Одесской области прояснили ситуацию, отметив, что на данный момент пожар ликвидирован на площади 300 квадратных метров.

«Сигнал о возгорании поступил в 13:43. Через четыре минуты на месте были пожарные, которые установили, что горит крыша автосалона. Внутри было четыре автомобиля. Три машины вывели сотрудники, еще одну выкатили сотрудники ГСЧС», - рассказали спасатели.

В 14:01 пожар локализовали, а в 14:22 ликвидировали, добавили в ведомстве.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

К счастью, пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвовали восемь единиц спецтехники и 29 спасателей.

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Пожарники отметили, что из-за отсутствия подъездных путей к очагам возгорания они начали проводить тушение пожара на доступных участках.

Площадь пожара составляла примерно 9 гектар. Угрозу населенным пунктам огонь не нес.

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