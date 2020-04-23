В Одессе неизвестные люди напали на обменник и похитили крупную сумму денег, связав кассира
Ограбление произошло ночью, в четверг, 23 апреля, на улице Черняховского в круглосуточном обменном пункте «Финод», передает Politeka.net.
По данным полиции, около 02:00 трое преступников в темной одежде и балаклавах ворвались в обменник, связали кассира и похитили 200 тыс. грн., более 2000 у.е., а также 400 евро.
В сеть попало фото одного из налетчиков, сделанное с камер видеонаблюдения.
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Все вместе они составляли преступную группировку из Грузии.
Как стало известно, члены банды похитили 5 тысяч долларов из автомобиля «Тойота» на улице Атамана Чепиги. После этого грабители пытались скрыться на автомобиле Lancia с польскими номерами, однако полиция смогла их догнать и провести задержание на Николаевской дороге, возле 7-й Пересыпской.
Отмечается, что все преступники уже ранее судимы за совершение имущественных преступлений в Украине.
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