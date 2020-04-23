Одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский размечтался о возвращении губерний в состав Российской Федерации

Так, он заявил, что в составе Российской Федерации вновь должны появиться губернии, включая Киевскую и Одесскую.

Как сообщает Politeka.net, свои территориальные претензии к странам-соседям России скандальный Жириновский озвучил в личном Telegram-канале.

По его мнению, это единственный способ обеспечить мир на постсоветском пространстве. По сути он предложил своровать новые территории для России.

"Только Россия может спасти страны СНГ от внутреннего кровопролития, но для этого все они должны сами, добровольно вернуться в отчий дом. В Российской Федерации должны появиться Тбилисская, Бакинская, Ереванская, Киевская, Одесская губернии. И мир вернется на нашу землю", — высказался он.

Стоит отметить, что скандальный Владимир Жириновский постоянно делает украинофобные заявления, призывая Россию, забрать территории Украины.

Также ранее сообщалось, что одиозный депутат нелегитимной Государственной Думы Владимир Жириновский отличился оторванным от реальности заявлением о том, что Россия якобы может сделать так, чтобы Украина перестала существовать.

Он обвинил Украину в том, что она не выполняет Минские соглашения, поэтому якобы Лавров делает все возможное, чтобы попытаться донести эту мысль другим странам. Но его не желают слушать, поэтому Россия подключает генералов.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.