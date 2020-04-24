Священники не сомневаются, что это был поджог

Около десяти пожарных расчетов пытались справиться с огнем на территории мужского монастыря

Об этом пишет местное издание Одесса.Онлайн.

Сообщается, что ЧП произошло сегодня ночью, 24 апреля.

В частности, спасатели получили сообщение о возгорании на территории Свято-Успенского мужского монастыря, который принадлежит епархии УПЦ.

Представители епархии уверяют, что это был умышленный поджог, поскольку на территории было сразу три возгорания.

Как пишут местные СМИ, перед возгоранием священники услышали громкий взрыв, а через время увидели сбегающего с места происшествия неизвестного мужчину.

Стало известно, что в результате ЧП пострадал архимандрит Владимир, который помогал пожарным тушить огонь и упал с забора. Его госпитализировали с переломом ноги.



Окончательно огонь удалось ликвидировать под утро. Спасателям и силовикам теперь предстоит установить все обстоятельства возгорания на территории Свято-Успенского монастыря.

Ранее мы рассказывали, что пожары опять подобрались к ЧАЭС. По словам главы чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, в зоне отчуждения, где не были до конца локализованы пожары, начали гореть торфяники.

Он также рассказал, что пожарных в зоне отчуждения продолжают кормить волонтеры.

"Несмотря на то, что ГСЧС выпускает ролики в соцсетях о том, как счастливые пожарные выезжают из Чернобыля, как они всем обеспечены, сейчас именно волонтеры обеспечивают даже их питание", – подчеркнул эксперт и добавил, что спасатели в отчаянии, поскольку пожары не прекращаются, и ресурсов для ликвидации не хватает.

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