Около десяти пожарных расчетов пытались справиться с огнем на территории мужского монастыря
Об этом пишет местное издание Одесса.Онлайн.
Сообщается, что ЧП произошло сегодня ночью, 24 апреля.
В частности, спасатели получили сообщение о возгорании на территории Свято-Успенского мужского монастыря, который принадлежит епархии УПЦ.
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Представители епархии уверяют, что это был умышленный поджог, поскольку на территории было сразу три возгорания.
Как пишут местные СМИ, перед возгоранием священники услышали громкий взрыв, а через время увидели сбегающего с места происшествия неизвестного мужчину.
Стало известно, что в результате ЧП пострадал архимандрит Владимир, который помогал пожарным тушить огонь и упал с забора. Его госпитализировали с переломом ноги.
Окончательно огонь удалось ликвидировать под утро. Спасателям и силовикам теперь предстоит установить все обстоятельства возгорания на территории Свято-Успенского монастыря.
Ранее мы рассказывали, что пожары опять подобрались к ЧАЭС. По словам главы чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, в зоне отчуждения, где не были до конца локализованы пожары, начали гореть торфяники.
Он также рассказал, что пожарных в зоне отчуждения продолжают кормить волонтеры.
"Несмотря на то, что ГСЧС выпускает ролики в соцсетях о том, как счастливые пожарные выезжают из Чернобыля, как они всем обеспечены, сейчас именно волонтеры обеспечивают даже их питание", – подчеркнул эксперт и добавил, что спасатели в отчаянии, поскольку пожары не прекращаются, и ресурсов для ликвидации не хватает.
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