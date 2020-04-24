Вот это фантазия у человека

Сбежавший в РФ, бывший народный депутат Игорь Марков предложил создать на территории Украины новые республики

Свои бредовые идеи он озвучил в пропагандистской программе на телеканале Россия 1.

Он уверен, что Европа все-таки признает независимость "Л/ДНР".

«Предлагаю, чтобы признать ("Л/ДНР". — Ред.), когда мы расширим миллионов до 20 населения. Получится! Получится, я думаю, очень скоро. И я вас уверяю, что Европейский союз не сможет долго не признавать территорию, у которой 20-25 миллионов населения, которая будет в центре Европы находиться. Поворчат и перестанут", - заявил Марков.

Кроме того, он уверен, что следующим шагом станет создание "ОНР" и "ХНР".

"Я сейчас говорю про "ДНР", "ЛНР" в масштабах, когда "ОНР" — "Одесская народная республика", "Днепродонецкая", "Днепропетровская", "Харьковская" и так далее», — высказался экс-регионал.



Ранее еще один беглый депутат времен Януковича поразил заявлением.

Владимир Олейник считает, что если "ЛДНР" – это юридически украинская территория, то освобождение Украины боевиками будет вполне законным.

"У этих актеров нужно отбирать власть. Делать это нужно любыми путями, вплоть до принуждения. Когда созреет ситуация в Украине и люди выйдут на улицу, они с удовольствием встретят тех, кто освободит их от этой преступной власти", - заявил он.

Напомним, в Кремле сделали циничное заявление о возвращении Крыма. разозлив украинцев: "Еще и денег дадите".

Как сообщала Politeka, Акунин заявил, что Крым вернется в Украину лишь в одном случае: "Населению запудрили мозги".

Также Politeka писала, что обезумевший Соловьев пригрозил новым вторжением в Крым.