Жители Одесской области вновь ощутили на себе сильные землетрясения

Об этом пишет Politeka.net.

Сообщается, что природные катаклизмы произошли сегодня ночью, 25 апреля.

Первый мощный толчок был зафиксирован в 1:04 ночи по киевскому времени.

По информации Нацинститута исследований развития физики Земли, на этот раз было три эпицентра землетрясения и все они находились на территории соседней с Украиной Румынией.

Самый близкий к Одессе был в населенном пункте Бурсукани. Как утверждают эксперты, подземные толчки произошли на глубине 10 километров, магнитудой от 4,7 до 5,3 mb.

Землетрясение, которое зафиксировали в уезде Вранча, "потрусило" Одессу около 10-15 секунд. Толчки, в основном, ощутили жители многоэтажных домов.

Люди сразу же начали писать об этом в социальных сетях. Но судя по комментариям и постам, три подземных толчка в этот раз очень слабо ощущались.

"Проспали, ничего не почувствовали", "А я почувствовала. Поселок Котовского. Кровать прилично пару раз качнулась", "Я все проспала", "В 1:05. Вузовский, 10 этаж хорошо почувствовали, секунд 20 трясло. Кот и собака даже не пошевелились", " Да, и трясло довольно долго", - написали местные жители в комментариях.

Ранее мы рассказывали о двойном землетрясении, которое атаковало Украину на Пасху. В частности, сильные подземные толчки были зафиксированы на глубине 5 км на Закарпатье.

Первое землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло в 08:45, а второе – около 10:25. Вторые толчки были значительно более слабыми – всего 1,5 балла. Жертв, к счастью, не было.

Стоит отметить, что район Карпатских гор и запад Одесской области являются самыми опасными участками Украины в связи с сейсмической активностью. В свое время там были зафиксированы землетрясения интенсивностью 6-7 баллов по 12-бальной шкале.

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