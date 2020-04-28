Михеил Саакашвили может остаться без должности в правительстве

Так, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признался, что не уверен, в поддержке кандидатуры Саакашвили. А журналист Юрий Бутусов и вообще заявил о «сливе» Саакашвили «Слугой народа».

"Я всегда говорил, что надо перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах - это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. На сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство", - заявил Разумков.

Он добавил, что вопрос назначения Саакашвили разделил «слуг народа».

Более смелое заявление сделал украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам Кабмин принял решение отозвать из Верховной Рады представление на назначение экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по реформам.

"Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим "сливом" - назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще", - сообщил Бутусов.

По его словам «Слуга народа» отказалась поддерживать кандидатуру Саакашвили.

"Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов, при этом в партийном чате готовность голосовать публично заявило чуть более 100 депутатов", - добавил журналист.

По его словам, решающим фактором стало нежелание президента Зеленского выступить в поддержку назначения Саакашвили на пост вице-премьера. Задачу организовать сбор подписей в поддержку Саакашвили досталась даже не главе ОП Андрею Ермаку, а главе фракции СН Давиду Арахамии.

Как подчеркнул обозреватель, в команде президента понимают, что данная ситуация закончится скандалом, поэтому сейчас у Зеленского думают об альтернативном варианте для Саакашвили.

"Рассматривается вариант выдвижения Саакашвили в Одессе как кандидата "Слуги народа" с максимальной поддержкой власти, и политической и финансовой", - подчеркнул Бутусов.

Отметим, о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался вносить представление на назначение Михаела Саакашвили вице-премьер-министров по вопросам реформ, пишет и «Обозреватель» со ссылкой на свой источник в правительстве.

По его словам, глава Кабмина решил не инициировать своим представлением голосование по Саакашвили в четверг, 30 апреля, потому что в «Слуге народа» не набралось нужного количества голосов.

Напомним, встреча "слуг" Зеленского с Саакашвили обернулась позором, появились кадры.

Как сообщала Politeka, Саакашвили упрашивает назначить его в Кабмин, «Слуги» раскрыли детали похождений.

Также Politeka писала, что радостный Саакашвили объявил украинцам о возвращении в Кабмин.