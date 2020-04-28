Михеил Саакашвили может остаться без должности в правительстве
Так, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признался, что не уверен, в поддержке кандидатуры Саакашвили. А журналист Юрий Бутусов и вообще заявил о «сливе» Саакашвили «Слугой народа».
"Я всегда говорил, что надо перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах - это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. На сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство", - заявил Разумков.
Он добавил, что вопрос назначения Саакашвили разделил «слуг народа».
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Более смелое заявление сделал украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам Кабмин принял решение отозвать из Верховной Рады представление на назначение экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по реформам.
"Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим "сливом" - назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще", - сообщил Бутусов.
По его словам «Слуга народа» отказалась поддерживать кандидатуру Саакашвили.
"Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов, при этом в партийном чате готовность голосовать публично заявило чуть более 100 депутатов", - добавил журналист.
По его словам, решающим фактором стало нежелание президента Зеленского выступить в поддержку назначения Саакашвили на пост вице-премьера. Задачу организовать сбор подписей в поддержку Саакашвили досталась даже не главе ОП Андрею Ермаку, а главе фракции СН Давиду Арахамии.
Как подчеркнул обозреватель, в команде президента понимают, что данная ситуация закончится скандалом, поэтому сейчас у Зеленского думают об альтернативном варианте для Саакашвили.
"Рассматривается вариант выдвижения Саакашвили в Одессе как кандидата "Слуги народа" с максимальной поддержкой власти, и политической и финансовой", - подчеркнул Бутусов.
Отметим, о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался вносить представление на назначение Михаела Саакашвили вице-премьер-министров по вопросам реформ, пишет и «Обозреватель» со ссылкой на свой источник в правительстве.
По его словам, глава Кабмина решил не инициировать своим представлением голосование по Саакашвили в четверг, 30 апреля, потому что в «Слуге народа» не набралось нужного количества голосов.
Напомним, встреча "слуг" Зеленского с Саакашвили обернулась позором, появились кадры.
Как сообщала Politeka, Саакашвили упрашивает назначить его в Кабмин, «Слуги» раскрыли детали похождений.
Также Politeka писала, что радостный Саакашвили объявил украинцам о возвращении в Кабмин.