Одиозный российский пропагандист Сергей Кургинян, которого называют отцом идеи "русского мира", заговорил о распаде Украины

Так, пропагандист Кремля заявил, Украина якобы движется к своему распаду, потому что не отказалась от колониальной зависимости от США. По его словам, одна из главных ошибок украинских властей состоит в том, что они не осознали смены мировых тенденций и не пришли в "лоно России", когда она звала.

Такими нетрезвыми мыслями заядлый украинофоб поделился в прямом эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым, которую транслируют на телеканале Россия 1.

Ко всему прочему, он обвинил власти Украины в "неправильной политике", которая якобы приведет к тому, что наша страна развалится. Кроме того, он заявил, что в этом случае Россия сразу заберет территории Одессы, Херсона, Николаева и Днепропетровска.

"Власти Украины сами приближают момент, когда украинское государство перестанет существовать. И когда это случится, Россия не оставит украинский народ в беде. Близок час, когда мы будем помогать Одессе, будем помогать Херсону, Николаеву… про Днепропетровск пока не говорю. Это будет потом", - заявил рупор Кремля.

По его словам, Россия заинтересована в этих украинских городах, поэтому готова их "спасти" от Украины.

"Это наш витальный жизненный интерес. Тут и наш интерес геополитический, и наше уважение к украинскому народу, и наш ужас перед той мерзостью, которую вы продолжаете и наращиваете. Поэтому мы их спасем", - резюмировал ненавистник Украины.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.