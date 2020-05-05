В связи с продление карантина в Украине во всех школах учебный процесс завершится дистанционно

Такое заявление сделала  пресс-служба Министерства образования, передает   Politeka.net.

По словам и. о. министра образования и науки Украины Любомиры Мандзий, послабления карантина, которые начнут действовать с 11 мая, не касаются работы учреждений образования, и они продолжают дистанционное обучение.

школа, дети, маски

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Календарь обучения выглядит следующим образом: 

- до 31 мая будут проходить занятия;

- до 1 июля должен быть завершен учебный год;

- до 15 июня школы завершают оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений и расписаний учебных достижений.

- в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

При этом выпускники 11 классов получат документ об образовании после прохождения ВНО.

В Минобразовании также сообщили, что предварительно отменена государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов.

Также для предотвращения распространения эпидемии ведомство рекомендует воздержаться от проведения последних звонков и выпускных вечеров.

школа выпускной

Обратим внимание, что Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая. При этом с 11 мая предусмотрено смягчение отдельных ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что в Министерстве образования подготовили два сценария проведения внешнего независимого оценивания. Так, если ограничения отменят в начале июня, то ВНО можно будет провести уже в июне, основную сессию - с 25 июня.

Если сроки карантина будут продолжены, то пробное ВНО проведут в августе, а сессию начнут 25 августа.

Государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов в 2020 году отменена.

Напомним, украинские школьники будут учиться летом: "зато отменят...", что придумали в Минобразования.

Как сообщала Politeka, отмена экзаменов и учеба летом: что ждет юных украинцев после карантина, официальное решение.

Также Politeka писала, что украинцы должны забыть о жизни без масок, вирус не отступит: заявление ВОЗ о новой реальности.