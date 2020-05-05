Уже появилось распоряжение от МОН

В связи с продление карантина в Украине во всех школах учебный процесс завершится дистанционно

Такое заявление сделала пресс-служба Министерства образования, передает Politeka.net.

По словам и. о. министра образования и науки Украины Любомиры Мандзий, послабления карантина, которые начнут действовать с 11 мая, не касаются работы учреждений образования, и они продолжают дистанционное обучение.

Календарь обучения выглядит следующим образом:

- до 31 мая будут проходить занятия;



- до 1 июля должен быть завершен учебный год;



- до 15 июня школы завершают оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений и расписаний учебных достижений.



- в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

При этом выпускники 11 классов получат документ об образовании после прохождения ВНО.

В Минобразовании также сообщили, что предварительно отменена государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов.

Также для предотвращения распространения эпидемии ведомство рекомендует воздержаться от проведения последних звонков и выпускных вечеров.

Обратим внимание, что Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая. При этом с 11 мая предусмотрено смягчение отдельных ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что в Министерстве образования подготовили два сценария проведения внешнего независимого оценивания. Так, если ограничения отменят в начале июня, то ВНО можно будет провести уже в июне, основную сессию - с 25 июня.

Если сроки карантина будут продолжены, то пробное ВНО проведут в августе, а сессию начнут 25 августа.

Государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов в 2020 году отменена.

Напомним, украинские школьники будут учиться летом: "зато отменят...", что придумали в Минобразования.

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