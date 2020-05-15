Террористы грозятся взорвать ряд важных объектов по всей Одессе

Анонимная информация о массовом минировании поступила в полицию около 14.00, в пятницу 15 мая, передает Politeka.net.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, правоохранители проверяют информацию о минировании лечебных учреждений, продовольственных гипермаркетов, авто- и железнодорожного вокзалов, международного аэропорта «Одесса» и морского порта.

В полиции уже отреагировали на это событие и направили по всем адресам следственно-оперативные группы, кинологов, взрывотехников, спасателей.

"Из помещений эвакуировали посетителей и сотрудников. Правоохранители тщательно проверяют объекты и территорию рядом», – сообщили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, вечером неизвестный мужчина позвонил и сообщил в полицию о заминировании супермаркета на проспекте Шевченко, 19.

После нескольких часов обследования никаких взрывных устройств специалисты не обнаружили.

По горячим следам копы задержали пьяного 47-летнего «минера».

«Мужчина признался, что это он оставил анонимное сообщение о взрывчатке. Он объяснил, что таким образом решил отомстить охранникам, которые не пускали его в супермаркет», - рассказали в полиции.

Лже-минера поместили в СИЗО. Ему грозит наказание от двух до шести лет тюрьмы.

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