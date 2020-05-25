Всю неделю погода не особо порадует одесситов, несмотря на приближение календарного лета

Дело всё в том, что Одесса будет находится под влиянием атмосферных фронтов и циклонов, которые принесут ветреную и дождливую погоду, а также похолодание, передает Politeka.net.

В понедельник, 25 мая, после затяжного дождя, который лил всю ночь, в Одессе немного распогодится, но облачность на небе сохранится до позднего вечера. На протяжении дня местами возможен мелкий кратковременный дождь, особенно вечером. Температура воздуха составит +13 +17 градусов.

Во вторник, 26 мая, ожидается облачная погода, ночью небольшой дождь. Днем также не обойдется без осадков. По информации синоптиков, в регионе возможен кратковременный дождь местами гроза.

Температура воздуха ночью 9 – 12 градусов тепла, днем +12 +18.

В среду, 27 мая, Одессу затянет тучами. Местами кратковременный дождь, днем – с грозами. Прогнозирует слабый северный ветер. Ветер юго-восточный, 5-7 метров в секунду.

Температуры воздуха ночью составит +7 +12, а днем от +11 до +19.

Четверг, 28 мая, также будет дождливым и пасмурным. Солнца горожанам не видать. Во второй половине дня синоптики обещают осадки.

Что касается температуры воздуха, то ночью она составит +7 +12, а днем от +11 до +19.

В пятницу, 29 мая, в Одессе продолжат лить дожди, возможно с грозами, но в перерывах между ними будет солнечно. Температура воздуха начнет повышаться, при этом в городе будет ветрено.

Температура воздуха составит +12 +20 градусов.

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.

Также Politeka писала, что мощная стихия ворвалась Украину, дожди с грозами готовят удар.