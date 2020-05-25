Всю неделю погода не особо порадует одесситов, несмотря на приближение календарного лета
Дело всё в том, что Одесса будет находится под влиянием атмосферных фронтов и циклонов, которые принесут ветреную и дождливую погоду, а также похолодание, передает Politeka.net.
В понедельник, 25 мая, после затяжного дождя, который лил всю ночь, в Одессе немного распогодится, но облачность на небе сохранится до позднего вечера. На протяжении дня местами возможен мелкий кратковременный дождь, особенно вечером. Температура воздуха составит +13 +17 градусов.
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Во вторник, 26 мая, ожидается облачная погода, ночью небольшой дождь. Днем также не обойдется без осадков. По информации синоптиков, в регионе возможен кратковременный дождь местами гроза.
Температура воздуха ночью 9 – 12 градусов тепла, днем +12 +18.
В среду, 27 мая, Одессу затянет тучами. Местами кратковременный дождь, днем – с грозами. Прогнозирует слабый северный ветер. Ветер юго-восточный, 5-7 метров в секунду.
Температуры воздуха ночью составит +7 +12, а днем от +11 до +19.
Четверг, 28 мая, также будет дождливым и пасмурным. Солнца горожанам не видать. Во второй половине дня синоптики обещают осадки.
Что касается температуры воздуха, то ночью она составит +7 +12, а днем от +11 до +19.
В пятницу, 29 мая, в Одессе продолжат лить дожди, возможно с грозами, но в перерывах между ними будет солнечно. Температура воздуха начнет повышаться, при этом в городе будет ветрено.
Температура воздуха составит +12 +20 градусов.
Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.
Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.
Также Politeka писала, что мощная стихия ворвалась Украину, дожди с грозами готовят удар.