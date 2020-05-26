Нашествие пауков зафиксировали на территории Одесской области

Соответствующие кадры разместил известный биолог Иван Русев на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net.

Он показал, как тысячи паутин устилают травянистую растительность в Национальном природном парке «Тузловские лиманы».

«И все их хозяева, в это время, уже трапезничают, либо еще дожидаются своей жертвы. Это паук – обыкновенный крестовик. Главными врагами пауков являются многочисленные виды птиц и ящерицы», - написал ученый.

По словам Русева, крестовик обычно поселяется в кронах деревьев, кустов, тростнике, на травах. Он между ветвями устраивает ловчие сети, а из листьев делает себе убежище. Пауки-крестовики через каждые один-два дня ткут новую, так как ловчая сеть приходит в негодность от попадания в неё не только мелких насекомых, но и крупных, от которых паук освобождается, обрывая вокруг неподходящей добычи паутинные нити.

«Охотятся пауки просто. Мухи, комары или другое насекомое прилипают к паутине, паук улавливает вибрацию сети и умерщвляет добычу укусом ядовитых хелицер.

Яд у крестовиков токсичен для беспозвоночных и позвоночных животных. В составе яда имеется термолабильный гемолизин (гемотоксин), действующий на эритроциты кролика, крысы, мыши, человека, тогда как эритроциты морской свинки, лошади, овцы и собаки к нему устойчивы. Этот паук способен прокусить кожу человека, однако количество яда, которое он впрыскивает, практически безобидно. Боль слабая, быстро проходящая», - рассказал Иван Русев.

Напомним, какие инфекции переносят мухи, которые садятся на еду.

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