На Одесскую область надвигается грозовой фронт, который принесет дожди и грозы в среду 27 мая

Как передает Politeka.net , об этом сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

По их данным в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-12 °С, днем ​​18-20 °С.

Температура морской воды 14-15 °С.

По области прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременный дождь,

местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13 °С, днем ​​15-20 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее мы писали, нашествие пауков зафиксировали на территории Одесской области.Соответствующие кадры разместил известный биолог Иван Русев на своей странице в Фейсбук.

Он показал, как тысячи паутин устилают травянистую растительность в Национальном природном парке «Тузловские лиманы».

«И все их хозяева, в это время, уже трапезничают, либо еще дожидаются своей жертвы. Это паук – обыкновенный крестовик. Главными врагами пауков являются многочисленные виды птиц и ящерицы», - написал ученый.

По словам Русева, крестовик обычно поселяется в кронах деревьев, кустов, тростнике, на травах. Он между ветвями устраивает ловчие сети, а из листьев делает себе убежище. Пауки-крестовики через каждые один-два дня ткут новую, так как ловчая сеть приходит в негодность от попадания в неё не только мелких насекомых, но и крупных, от которых паук освобождается, обрывая вокруг неподходящей добычи паутинные нити.

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.

Также Politeka писала, что мощная стихия ворвалась Украину, дожди с грозами готовят удар.