На Одесскую область надвигается грозовой фронт, который принесет дожди и грозы в среду 27 мая
Как передает Politeka.net , об этом сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
По их данным в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-12 °С, днем 18-20 °С.
Температура морской воды 14-15 °С.
По области прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь,
местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-13 °С, днем 15-20 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Ранее мы писали, нашествие пауков зафиксировали на территории Одесской области.Соответствующие кадры разместил известный биолог Иван Русев на своей странице в Фейсбук.
Он показал, как тысячи паутин устилают травянистую растительность в Национальном природном парке «Тузловские лиманы».
«И все их хозяева, в это время, уже трапезничают, либо еще дожидаются своей жертвы. Это паук – обыкновенный крестовик. Главными врагами пауков являются многочисленные виды птиц и ящерицы», - написал ученый.
По словам Русева, крестовик обычно поселяется в кронах деревьев, кустов, тростнике, на травах. Он между ветвями устраивает ловчие сети, а из листьев делает себе убежище. Пауки-крестовики через каждые один-два дня ткут новую, так как ловчая сеть приходит в негодность от попадания в неё не только мелких насекомых, но и крупных, от которых паук освобождается, обрывая вокруг неподходящей добычи паутинные нити.
Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.
Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.
Также Politeka писала, что мощная стихия ворвалась Украину, дожди с грозами готовят удар.