Украина потеряла ещё одного своего защитника на Донбассе – погиб молодой военнослужащий из одесской бригады
Об этом сообщила пресс-служба 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего прохода на официальной странице в Фейсбуке, пишет Politeka.net
Сообщается, что младший сержант Виталий Лимборский получил смертельное ранение в голову и скончался в зоне боевых действий. Вражеская пуля настигла бойца во вторник, 26 мая, около 19:45.
Отмечается, что погибшему было 24 года. Он служил в армии по контракту, дома у него остались родители и младший брат.
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В комментариях пользователи сети выражают слова соболезнования по поводу утраты.
«Добрый и жизнерадостный парень .. вечная память»,
«Слава Герою Украины»,
«Вечная память тебе друг! Сочувствую близким!»,
«Уходят лучшие сыны Украины. Вечная слава героям!», - пишут люди.
Кроме того, мы писали еще об одной потере в одесской бригаде.
Как стало известно, на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады.
Сержант Виталий Носкевич погиб, 22 октября, в районе Красногоровки Донецкой области.
«Воина настигла пуля снайпера. Виталию было 35 лет. Он уроженец Коломыи Ивано-Франковской области», — сообщается в публикации.
Также в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский боец из Черноморска Андрей Батин.
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