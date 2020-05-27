Украина потеряла ещё одного своего защитника на Донбассе – погиб молодой военнослужащий из одесской бригады

Об этом сообщила пресс-служба 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего прохода на официальной странице в Фейсбуке, пишет Politeka.net

Сообщается, что младший сержант Виталий Лимборский получил смертельное ранение в голову и скончался в зоне боевых действий. Вражеская пуля настигла бойца во вторник, 26 мая, около 19:45.

Отмечается, что погибшему было 24 года. Он служил в армии по контракту, дома у него остались родители и младший брат.

В комментариях пользователи сети выражают слова соболезнования по поводу утраты.

«Добрый и жизнерадостный парень .. вечная память»,

«Слава Герою Украины»,

«Вечная память тебе друг! Сочувствую близким!»,

«Уходят лучшие сыны Украины. Вечная слава героям!», - пишут люди.

Кроме того, мы писали еще об одной потере в одесской бригаде.

Как стало известно, на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады.

Сержант Виталий Носкевич погиб, 22 октября, в районе Красногоровки Донецкой области.

«Воина настигла пуля снайпера. Виталию было 35 лет. Он уроженец Коломыи Ивано-Франковской области», — сообщается в публикации.

Также в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский боец из Черноморска Андрей Батин.

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