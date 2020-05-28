В четверг, 28 Одессу накроет дождем, возможно с грозами
Как передает Politeka.net , об этом сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
В Одессе тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Отмечается, что сильный дождь, который будет лить почти весь день, закончится лишь к вечеру.
Также синоптики прогнозирую грозу. Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-13 °C, днем 16-18 °C.
Температура морской воды 14-15 °C.
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В Одесской области небо затянется тучами, также польет дождь, днем местами значительный, гроза.
Ветер северный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 8-13 °C, днем 15-20 °C.
На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.
Ранее мы сообщали о том, что за несколько дней до начала лета в Украине выпал снег. Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, сильный снег пошел в Карпатах, где снежные надувы местами достигли 30-40 см. На данный момент в горах очень плохая видимость, а температура воздуха опустилась ниже нуля – до -2 градусов. Такая плохая погода в Карпатах наблюдается уже не первый день. Ранее в сети писали, что снежить в регионе начало еще 24 мая.
Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.
Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.
Также Politeka писала, что мощная стихия ворвалась Украину, дожди с грозами готовят удар.