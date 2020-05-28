28 мая стихия не на шутку разошлась в Одессе и затопила улицы, на дорогах образовался транспортный коллапс

В результате продолжительного дождя в Одессе улицы города оказались под водой. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, по состоянию на 8:30 большое скопление воды наблюдалось на улицах жилмассива Таирова (ул. Ильфа и Петрова, Вильямса, площади Независимости), на ул. Балковской, на Пересыпи и в центральной части города.

Как сообщают местные СМИ, в следствии непогоды движение по улицам города существенно затруднено.

Тяжело добираться из Суворовского района в сторону центра города. Самые серьезные пробки Одессы сейчас в районе Пересыпского моста и на Объездной дороге в сторону центра. К тому же на пересечении Балковской и Матросского спуска произошло ДТП.

По прогнозам синоптиков, проливной дождь будет лить, как минимум до обеда.

Также метеорологи прогнозирую шквалистый ветер северного направления, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-13 °C, днем ​​16-18 °C.

Температура морской воды 14-15 °C.

В Одесской области небо затянется тучами, также польет дождь, днем ​​местами значительный, гроза.

Ветер северный, 9-14 м/с, днем ​​местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 8-13 °C, днем ​​15-20 °C.

На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.

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