12-летний мальчик устроил гонки с полицией по улицам Одессы, а потом врезался в столб
Кадры необычного и довольно странного происшествия разместили очевидцы в местных пабликах, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам очевидцев, ребенку позволила сесть за руль его мать, которую он потом сбил и, прокатив на капоте, умчался. Это произошло на улице Гастелло.
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Полиция догнала малолетнего гонщика и вернула матери. Однако ребенок сбежал во второй раз и врезался в столб, а затем заперся в машине.
Пока копы пытались достать его из автомобиля, он ударил по газам и попытался скрыться. Мальчугана догнали и разбили стекло в машине, чтобы его достать.
Самое интересное, что 12-летний ребенок был очень мелким и худым и управлял машиной, сидя на подушке.
Ранее мы сообщали, в Одессе полиция уже задерживала угонщика автомобиля, который оказался 12-летним мальчиком.
По информации правоохранителей, подросток, которому всего 12 лет, угнал автомобиль Nissan, припаркованный в одном из дворов на улице Святослава Рихтера, чтобы покататься.
Владелец авто объяснил копам, что оставил ключи в машине и забыл ее закрыть.
Транспортное средство нашли в пяти кварталах от места угона. Покатавшись, подросток припарковал машину за гаражами и уснул в ней.
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Также Politeka сообщала, что масштабное ДТП сотрясло Одессу, авто разбросало по трассе, много скорых.