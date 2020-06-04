В четверг, 4 июня, в одесском Приватбанке зафиксирован серьезный сбой

В частности, клиенты Приватбанка из Одессы массово жалуются на работу мобильного приложения "Приват24".

Люди сообщают, что не могут зайти в приложение "Приват24" и оно работает с сильнейшими сбоями. Некоторые рассказали, что теперь даже снять деньги с банкомата вызывает трудности.

В тоже время, на странице Одесса оперативный в соцсети Instagram появилось странное видео.

На кадрах представители военных служб грузят в машину содержимое одного из филиалов банка. Остается неясным, связано ли это с происходящим или нет.

Обратим внимание, что официальных сообщений по этому поводу еще нет.

В соцсетях клиенты Приватбанка уже во всю комментируют сбой, при этом не обошлось без шуток.

"В программу на телефон не заходит вообще", "Это конечно все весело, как теперь деньги снять", "Очередная пирамида масштабов страны", "Приват24 не работает(", "Хорошо, что карта пустая", "Смена власти", "Мобильное приложение не работает, через сайт зашел без проблем", "Система не работает во всех отделениях Приват, так охранник сказал", "Что непонятного, еврей забирает своё обратно", "Не работает(( У меня тоже не работает"- пишут одесситы.

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