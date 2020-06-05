За этот год привлекался 10 раз

Стали известны подробности о 12-летнем мальчике, который наделала шума в Одессе

Как передает Politeka.net, детали рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По информации правоохранителей, подросток украл ключи от авто у своего знакомого, а не у матери, как это сообщалось раньше.

Кроме того, в полиции подчеркнули, что с начала года, 12-летний ребенок стал фигурантом 10-ти уголовных дел. Среди них один угон, кражи телефонов, кошельков, денег и велосипеда. Восемь из этих дел уже завершены, а материалы направлены в суд.

«Решается вопрос о применении к подростку мер воспитательного характера. После последнего правонарушения будет решаться вопрос о помещении подростка в специализированное учреждение воспитательного типа», - рассказали в полиции.

Также его мать будет оштрафована девятый раз за этот год.

Напомним, в Одессе 12-летний подросток похитил ключи от автомобиля BMW у своего знакомого и решил покататься. В результате он устроил два ДТП.

Полиция догнала малолетнего гонщика и вернула матери. Однако ребенок сбежал во второй раз и врезался в столб, а затем заперся в машине.

Пока копы пытались достать его из автомобиля, он ударил по газам и попытался скрыться. Мальчугана догнали и разбили стекло в машине, чтобы его достать.

Самое интересное, что 12-летний ребенок был очень мелким и худым и управлял машиной, сидя на подушке.

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