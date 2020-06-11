Очередная группа неизвестных в масках пригрозила Украине «освобождением» территорий

В этот раз «освободители» решили спасти Одессу от нацистов, а соответствующее видео появилось в соцсетях, передает Politeka.net. Чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца.

На кадрах – четверо мужчин в темных очках и балаклавах, а также с оружием в руках. В подписи к видео они представлены как народное сопротивление района Заставы, которое пополнило группировку «Вольный Город Одесса».

Вещает за всех один, причем измененным голосом. Он присягает на верность «освободительному движению».

«Для нас очевидно, что пока по нашей родине свободно ходят откровенные нацисты, настоящие одесситы не могут чувствовать себя в безопасности. Под угрозой не только жизни отдельных граждан, несогласных с политикой Киева, но и сам одесский менталитет».

Последний, по словам спикера, представляет собой «абсолютно уникальную культуру».

«Мы готовы пойти на многое, чтобы отстоять свое право называться настоящими одесситами. Нам не представляется это возможным до тех пор, пока город находится в оккупации, и нашей сегодняшнюю ситуацию не назовешь», – вещает дальше «герой».

Он упомянул дедов и прадедов, которые в 41-м году «оказали достойное сопротивление нацистам», и пообещал повторить их подвиги из подполья:

«Оккупанты, запомните эти слова. Потому что мы из тех, кто не бросает слов на ветер».

Он также предупредил о «ловушках» СБУ, которые работают на американцев, в том числе и информационных.

«И напоследок: мы очень настоятельно рекомендуем заокеанским кукловодам сначала разобраться между собой и собственными проблемами, прежде чем соваться на нашу землю. А мы у себя в Одессе сами разберемся, с кем и как нам жить дальше. Пускай мы не синоптики, но уверяю вас: это лето точно обещает быть жарким», – подытожил свое грозное обещание аноним в балаклаве.

В комментариях пользователи вдоволь потешились над увиденным.

«Могу поспорить, что эти недореволюционеры с пластмассовым оружием из детского мира только в песочнице устроят революцию», «Ждём горячего лета, а там уж поговорим», «И зачем их только из дурдома выпустили», «А мне нравится флибустьер с саблей 😀», «Банда клоунов-импотентов из залесского Мордора. А на тряпке за ними - реклама какого-то скобяного изделия. Может, стрепа?», «А чё, четвёртому только муляжная сабля досталась? Это какой-то «Джек – Воробей»?», «Вы что, в Одессе новую часть "Пиратов Чёрного моря" хотите снять? Что за Иван Воробей справа?», – шутят под видео.

Напомним, РФ срочно начала новую «операцию», украинцев предупредили о захвате области.

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