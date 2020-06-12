На Одессу движется циклон «Октавия», который принесет дождь с грозой и градом, а также порывистым ветром

Как сообщили синоптики, в пятницу 12 июня, небо над городом затянется грозовыми тучами. Польет дождь, возможны грозы и град. Порывы ветра будут достигать 15-24 метров за секунду, передает Politeka.net.

Однако ближе к вечеру тучи уже рассеются и в Одессе распогодится.

Дождь принесет в город прохладу, жара спадёт.

Температура воздуха днем составит +24+27 градусов, вечером опустится до +22 +20 градусов. Ночью и вовсе градусник покажет +20.

Волны поднимутся до 0,3 метра в высоту. Температура морской воды на одесском побережье окажется в приделах 20 градусов.

До этого мы сообщали, что на Одессу обрушилось нашествие змей, которые заполонили даже местные пляжи.

Горожане заметили несколько огромных пресмыкающихся возле Трассы здоровья в районе Отрады.

Пара огромных змей сильно испугала прохожих. Они решили предупредить о них других отдыхающий.

Специалисты “Службы спасения”, в свою очередь, рекомендуют не приближаться к змеям и не делать резких движений в случае встречи с такими пресмыкающимися. По мнению экспертов, лучше потихоньку обойти змею и не задевать ее.

В случае укуса змеи, необходимо немедленно обратиться за помощью к медицинским работникам

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.

Также Politeka писала, что мощная стихия ворвалась Украину, дожди с грозами готовят удар.