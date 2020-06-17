Один человек погиб и еще один получил серьезные травмы

Авиакатастрофа произошла в среду, 17 июня, в Малиновском районе Одессы, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу местной полиции. Легкомоторный самолет Y1 "Дельфин" с двумя пилотами на борту рухнул прямо на Овидиопольскую автодорогу недалеко от аэропорта.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.

Очевидец трагедии, ехавший как раз в момент падения, сообщил в сети, что пришлось долго ждать "скорую".

"Только что прямо передо мной упал легкий самолет с двумя пилотами, прямо на дорогу. Я сам отключал двигатель и питание. Полиция приехала через 4-5 мин. А теперь о главном - скорой нет уже 15 мин. Вот она гр*баная реформа медицины. Пишу, а руки трясутся, люди просто на моих глазах умирают, а сделать ничего нельзя".

Авиакатастрофу прокомментировал у себя на Фейсбук-страничке советник главы управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк:

"В Одессе проблема, только что упал и разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным из двух человек, находившихся на борту, один погиб. Самолет упал сразу после выполнения взлета на территорию гипермаркета расположенного рядом с аэродромом. Надеюсь никто больше не пострадал и не хочу верить, что среди пилотов на борту были мои знакомые".

Ранее мы сообщали, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что однажды едва не попал в авиакатастрофу. Об этом гарант поделился со СМИ после полета 3 июня по рабочим делам в Хмельницкую область на самолете для внутренних рейсов Ан-148-100В.

"Было несколько моментов в жизни из-за самолетов, после этого я не боюсь. Был один момент, мы падали. После этого психологически очень трудно зайти в самолет, - признался Зеленский. - Летели в Грецию, не могли нормально приземлиться из-за бокового ветра. Заходили, даже не помню, четыре или сколько-то там раз. Люди в самолете, чтобы вы понимали, молились - очень громко «Отче наш»!"

Напомним, самолет с россиянами неожиданно рухнул, никто не выжил: первые подробности и кадры трагедии.

Как сообщала Politeka, самолет рухнул на взлетную полосу: люди падали один за другим, видео.