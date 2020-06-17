Самолет с двумя пилотами разбился в Одессе. Очевидцы раскрыли детали катастрофы

Авиакатастрофа произошла в Одессе в 12:20. Об этом сообщает местное издание «Думская». Известно, что речь идет о четырехместном самолете «Дельфин» Одесского авиационного завода. Он поднялся в воздух в 11:55, однако вскоре после этого совершил жесткую посадку в районе 6 км Овидиопольской дороги.

Командир воздушного судна, известный летчик-испытатель Олег Синица погиб сразу. Второго пилота Юрия Жуковского госпитализировали в тяжелом состоянии, однако позже он скончался в больнице от полученных травм.

При этом очевидцы утверждают, что полиция прибыла на место трагедии буквально за пять минут, а вот скорая ехала на вызов около 20 минут.

Одной из возможных причин аварии называют остановку двигателя. По другой версии, во время полета одному из пилотов стало плохо. Пока точная причина падения самолета неизвестна.

Также в Телеграм-канале «Одесса сейчас» приводятся слова очевидца катастрофы.

«Только что прямо передо мной упал легкий самолет с двумя пилотами, прямо на дорогу. Я сам отключал двигатель и питание. Полиция приехала через 4-5 мин. А теперь о главном- скорой нет уже 15 мин. Вот она гребная реформа медицины. Пишу, а руки трясутся, люди просто на моих глазах умирают, а сделать ничего нельзя. В районе МРЭО 6 км», - рассказал он.

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