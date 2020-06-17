Самолет с двумя пилотами разбился в Одессе. Очевидцы раскрыли детали катастрофы
Авиакатастрофа произошла в Одессе в 12:20. Об этом сообщает местное издание «Думская». Известно, что речь идет о четырехместном самолете «Дельфин» Одесского авиационного завода. Он поднялся в воздух в 11:55, однако вскоре после этого совершил жесткую посадку в районе 6 км Овидиопольской дороги.
Командир воздушного судна, известный летчик-испытатель Олег Синица погиб сразу. Второго пилота Юрия Жуковского госпитализировали в тяжелом состоянии, однако позже он скончался в больнице от полученных травм.
При этом очевидцы утверждают, что полиция прибыла на место трагедии буквально за пять минут, а вот скорая ехала на вызов около 20 минут.
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Одной из возможных причин аварии называют остановку двигателя. По другой версии, во время полета одному из пилотов стало плохо. Пока точная причина падения самолета неизвестна.
Также в Телеграм-канале «Одесса сейчас» приводятся слова очевидца катастрофы.
«Только что прямо передо мной упал легкий самолет с двумя пилотами, прямо на дорогу. Я сам отключал двигатель и питание. Полиция приехала через 4-5 мин. А теперь о главном- скорой нет уже 15 мин. Вот она гребная реформа медицины. Пишу, а руки трясутся, люди просто на моих глазах умирают, а сделать ничего нельзя. В районе МРЭО 6 км», - рассказал он.
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