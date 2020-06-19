В акваторию Черного моря зашел американский десантный корабль USS Oak Hill (LSD-51)
Такая информация появилась на сайте Шестого флота США, передает Politeka.net.
Сообщается, что корабль присоединится к американскому эсминцу USS Porter и они вместе будут проводить "операции по обеспечению безопасности на море и повышать региональную стабильность на море, совместную готовность и военно-морской потенциал с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".
Отмечается, что это третий заход в Черное море этого корабля, впервые он отметился в 1997 году и в 2018-м.
В ведомстве подчеркивается, что на борту Oak Hill находятся морские пехотинцы 26-го морского экспедиционного отряда и персонал штурмового десантного отряда.
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