В Одесской области морпехи десантировались на берег и отбили атаку условного противника

Высадку с вертолетов, оборону участка побережья и транспортировку на кораблях Военно-морских сил отработали военнослужащие 88-го отдельного батальона морской пехоты, который дислоцируется в Болграде Одесской области, передает dumskaya.net.

В район учений, расположенный на берегу моря, морпехов доставили на вертолетах. Бойцы совершили десантирование посадочным способом.

После этого они заняли круговую оборону и провели учебные стрельбы по морским мишеням, отбивая высадку условных вражеских диверсантов.

Последним этапом тренировки стала погрузка подразделения на корабли Военно-морских сил Украины.

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Соответствующие фотографии и подробности обнародовала пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что учения 35-я отдельной бригада морской пехоты проходили на одном из полигонов в Херсонской области.

В них приняли участия все подразделения соединения, включая танковый батальон.

В ходе учений бойцы морской пехоты отработали наступательные действия в урбанизированной местности с использованием тяжелой бронированной техники под прикрытием артиллерии и средств ПВО.

Батальонные учения — последний этап боевого слаживания бригады.

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Как стало известно, сначала военно-транспортный Ан-26 низко прошел над домами этого района, а через некоторое время над Школьным аэродромом показалась пара истребителей Су-27М1/УБМ1, которые шли в плотном строю в нескольких метрах друг от друга.

Сделав большой круг, летчики на малой высоте — тоже парой — прошли над действующей взлетно-посадочной полосой аэропорта, сделав в северном торце так называемый «роспуск».

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