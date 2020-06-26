Уникальные братики и сестрички из Одессы отметили свой 4-й День рождения

Детальнее о необычном торжестве рассказывает мама детей Оксана Кобелецкая, передает Znaj.

Как сообщается, в среду, 24 июня, пятерняшки Денис, Даша, Влад, Саша и Давид справили свое 4-летие. Мать малышей Оксана Кобелецкая поделилась с поклонниками снимками с празднования из личного архива.

По ее словам, торжество они вместе справляли в одесском частном детском садике. Оксана поделилась яркими эмоциями, которые ей ежедневно дарят любимые дети. Все малыши получили подарки – девочкам вручили красивые куклы, а мальчикам – интересные машинки.

"День сегодня был Вау! От танцев голяком под ливнем, до праздника в Заботино", - поделилась счастьем Оксана.



фото: Оксана Кобелецкая в Instagram

Напомним, отец знаменитой одесской пятерни Сергей Семенов был лишен родительских прав. Соответствующее решение было принято Суворовским судом города Одесса 3 июня.



Отметим, что осенью 2017 года мать одесских пятерняшек Оксана Кобелецкая развелась со своим супругом Сергеем Семеновым и подала на алименты.

Суд обязал отца платить алименты в размере 760 гривен в месяц на одного ребенка (всего пара имеет шестерых детей).



фото: Оксана Кобелецкая в Instagram

Напомним, внешнее независимое оценивание (ВНО) выпускников школ в этом году стартовала 25 июня, но есть перечень правил, которых одесситы должны придерживаться

С 25 июня по 17 июля на территории Одесской области будет проходить внешнее независимое оценивание. Областная эпидемиологическая комиссия дала разрешение на его проведение. В регионе подготовлено 330 пунктов для сдачи ВНО.

Напомним, маму одесской пятерни жестоко затравили: «Сама виновата».

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