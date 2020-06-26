Россия в ходе учений «Кавказ-2020», которые будут проводить в сентябре 2020 года, может прибегнуть к провокациям в Черном море
Как передает Politeka, об этом заявил представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
По данным Министерства обороны, для участия в учениях приглашены контингенты вооруженных сил 17 стран-партнеров. Ожидается задействование в учениях 100 - 120 тысяч человек, 3000 боевых бронированных машин (из них не менее 500 танков), 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок.
«Это следует рассматривать как элемент давления на нашу страну. В это время усилится информационная кампания России, в том числе с использованием украинского информационного пространства», — отметил Скибицкий.
Он добавил, что основной целью будет запугивание и навязывание на всех уровнях мысли о необходимости выполнения требований России по оккупированных территорий и способность Кремля отстаивать свои интересы с применением силы.
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Напомним, американский генерал Бен Ходжес заявил, что уже осенью этого РФ осуществит попытку вторжения в Херсонскую область.
По его словам, Россия превратила оккупированный крымский полуостров в мощную военную базу, а из-за того, что на полуострове не хватает воды, РФ может вторгнуться в Херсонскую область Украины под прикрытием учений, которые будут проходить в сентябре 2020 года.
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