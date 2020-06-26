Россия в ходе учений «Кавказ-2020», которые будут проводить в сентябре 2020 года, может прибегнуть к провокациям в Черном море



Как передает Politeka, об этом заявил представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По данным Министерства обороны, для участия в учениях приглашены контингенты вооруженных сил 17 стран-партнеров. Ожидается задействование в учениях 100 - 120 тысяч человек, 3000 боевых бронированных машин (из них не менее 500 танков), 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок.





«Это следует рассматривать как элемент давления на нашу страну. В это время усилится информационная кампания России, в том числе с использованием украинского информационного пространства», — отметил Скибицкий. Скибицкий отметил, что российское руководство будет использовать учения для демонстрации своей военной мощи Украине и странам Европы.