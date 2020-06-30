Из-за несоблюдения карантина на пляжах Одессы во время этих выходных, в Украине прогнозируется вспышка китайского вируса
Как передает Politeka, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Степанов отмечает, кадры из Одессы свидетельствуют о том, что люди не придерживались карантина в ночных клубах и на пляжах.
"То есть не пользования масками, полное несоблюдение социальных дистанций, не использование антисептиков - все это приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19", - сказал министр.
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Добавим, что в Украине по данным на 9:00 30 июня зафиксировали 44 334 случаев COVID-19, за последние сутки - 706. Вследствие болезни вообще погибли 1159 человек, из них 12 - за минувшие сутки.
Выздоровели от болезни 19115 человек, из них за сутки - 88.
Болеют сейчас 24060 украинцев.
На Одесчине уже 1698 подтвержденных случаев вируса, 66 - за жти сутки, из них 23 человека умерли и 736 выздоровели, болеют в данный момент - 939.
Напомним, что полицейские вышли на проверку норм карантина в одесских ночных клубах. Первыми попали в список клубы Аркадии.
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Как сообщала Politeka, карантин официально усилили в Киевской области: детали всех ограничений.
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