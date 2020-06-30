Из-за несоблюдения карантина на пляжах Одессы во время этих выходных, в Украине прогнозируется вспышка китайского вируса

Как передает Politeka, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов отмечает, кадры из Одессы свидетельствуют о том, что люди не придерживались карантина в ночных клубах и на пляжах.

"То есть не пользования масками, полное несоблюдение социальных дистанций, не использование антисептиков - все это приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19", - сказал министр.

Добавим, что в Украине по данным на 9:00 30 июня зафиксировали 44 334 случаев COVID-19, за последние сутки - 706. Вследствие болезни вообще погибли 1159 человек, из них 12 - за минувшие сутки.



Выздоровели от болезни 19115 человек, из них за сутки - 88.

Болеют сейчас 24060 украинцев.



На Одесчине уже 1698 подтвержденных случаев вируса, 66 - за жти сутки, из них 23 человека умерли и 736 выздоровели, болеют в данный момент - 939.

Напомним, что полицейские вышли на проверку норм карантина в одесских ночных клубах. Первыми попали в список клубы Аркадии.

Полиция проверяла, придерживаются ли масочного режима официанты и проходят ли посетители температурный скрининг. Также проверяется, придерживаются ли посетители дистанции в 1,5 метра.

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