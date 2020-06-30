Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении бывшему полицейскому одного из райотделов полиции
Как передает Politeka, следствие установило, что полицейский, находясь в составе экипажа автопатруля, остановил авто и без каких-либо объяснений избил водителя и пассажира резиновой дубинкой по различным частям тела.
В результате действий копа водитель и пассажир получили травмы.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За это преступление предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области с 1 июля усилят габаритно-весовой контроль грузовиков на дорогах. Об этом заявил губернатор Максим Куцый.
По его словам, попытки избежать весового контроля будут пресекать с помощью спецназа полиции. А на дорогах области установят 6 дополнительных весовых комплексов.
Отметим, что спецназ уже применяли в ночь 30 июня, когда несколько дальнобойщиков отказались направить машины на весовой контроль и заблокировали движение на трассе Одесса — Киев.
Ранее сообщалось, что морская вода возле пяти пляжей Одессы не соответствует санитарно-микробиологическим показателям.
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В частности, не соответствует нормативным требованиям вода на пляжах 10-й, 13-й и 16-й станций Большого Фонтана, а также вода на пляжах «Аркадия» и «Дельфин».
По словам микробиологов, ими были исследованы 93 пробы в зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах области.
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