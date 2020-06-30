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Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении бывшему полицейскому одного из райотделов полиции



Как передает Politeka, следствие установило, что полицейский, находясь в составе экипажа автопатруля, остановил авто и без каких-либо объяснений избил водителя и пассажира резиновой дубинкой по различным частям тела.



В результате действий копа водитель и пассажир получили травмы.



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За это преступление предусмотрено до 8 лет лишения свободы.





Напомним, в Одесской области с 1 июля усилят габаритно-весовой контроль грузовиков на дорогах. Об этом заявил губернатор Максим Куцый.

По его словам, попытки избежать весового контроля будут пресекать с помощью спецназа полиции. А на дорогах области установят 6 дополнительных весовых комплексов.

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