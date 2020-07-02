В одесском море заметили боевые корабли

Как передает Politeka.net, об этом сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев, корабли растянулись от 10-й до 16-й станции Большого Фонтана.

Выяснилось это была репетиция морского парада в честь Дня Военно-морских сил Украины. С десяток единиц национального флота курсировали вдоль побережья.

Этот праздник отмечается в этой стране с 1997 года, он был установлен в честь первых широкомасштабных учений украинского военного флота «Море — 1996».



В этот день традиционно проводится смотр боевой готовности украинского флота.

Отметим, что военно-морской парад 5 июля будет проходить в Одессе второй раз историю независимой Украины.

Также ожидается визит президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области морпехи десантировались на берег и отбили атаку условного противника.

Высадку с вертолетов, оборону участка побережья и транспортировку на кораблях Военно-морских сил отработали военнослужащие 88-го отдельного батальона морской пехоты, который дислоцируется в Болграде Одесской области.

После этого они заняли круговую оборону и провели учебные стрельбы по морским мишеням, отбивая высадку условных вражеских диверсантов.

Напомним, Зеленский ошеломил украинцев призывом о договоре с Путиным: "Вы же понимаете, что без этого..."

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал щедрый подарок внучке диктатора Муссолини после ее поездки в "ЛДНР".

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