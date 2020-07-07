Одесские полицейские незаконно останавливали проезжающих рядом водителей



Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Дело в том, что у полицейских не оказалось при себе никакой разнарядки, а на вопрос гражданина, почему они работают без соответственных документов, у правоохранителей нашелся ответ:

"Мы сломались и стали здесь", - заявил один из полицейских.

Но спустя несколько минут споров с оператором, они сели в машину и уехали.

Пользователей сети такой поступок правоохранителей возмутил.

"Все так дружно возмущаются, а сами эту же систему и создали своими взятками, и поддержанием коррупции кум, брат, сват. Вот теперь и есть то, что имеете.", "А привычка "Гаишницкая" то осталась!!! Или кто-то скажет что это "Новая Полиция", и сразу в капитаны???", " У них одна забота отобрать денег, самим нажиться и с руководством поделиться. Кооператив по отъему денег у граждан. Спасибо парни, что не проехали мимо.", "Где лучше клюет там и стоят на старом месте клева не было, а кушать хочется", - писали под видео.

Напомним, харьковчанин с астмой попал на огромный штраф из-за маски.

Как сообщала Politeka, жизнь харьковского полицейского оборвалась на глазах у пятилетнего сына.

Также Politeka писала, что в Харькове полиция устроила облаву на нарушителей карантина.