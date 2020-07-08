Обыски могут быть связаны с земельными махинациями

В Одессе Служба безопасности Украины проводит обыски в здании горсовета

Как сообщает Politeka, об этом рассказала пресс-офицер управления СБУ в Одесской области Анна Шевчук в комментарии "РБК-Украина".

Так, сегодня, 8 июля, сотрудники СБУ по поручению прокуратуры проводят обыски в здании Одесского городского совета.

"Там сотрудники СБУ проводят определенные следственные действия, выемку документов по поручению прокуратуры", - рассказала Шевчук.

Она также отметила, что обыски проходят в рамках расследования уголовных дел о злоупотреблениях служебным положением в различных департаментах городского совета.

"Ранее мы сообщали о злоупотреблениях различных департаментов горсовета. И вот сейчас в рамках этих уголовных производств мы выполняем поручение прокуратуры", - сообщила пресс-офицер.

По данным ряда одесских СМИ, обыски в горсовете связаны со злоупотреблениями с коммунальной землей, однако СБУ пока не дает комментариев по этому поводу.

Следует отметить, что неделю назад, 2 июля, в Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро провели массовые обыски по делу, связанному с хищением имущества города. Тогда одесские СМИ писали, что в схемах были задействованы чиновники местной мэрии.

Напомним, ранее СБУ заблокировала схему хищения бюджета: "200 млрд ежемесячно", подробности громкой операции.

Как сообщала Politeka, ГБР разоблачило должностных лиц Госэкоинспекции, которые требовали огромную взятку: "Предстанут перед судом".

Также Politeka писала, что ГБР вручило подозрения копам-палачам из Кагарлыка и задержало прокурора: "Получил выгоду за крышевание".