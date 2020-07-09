Группа военных кораблей НАТО вошла в Черное море с последующим посещением Одессы

Как сообщил руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко, корабли Североатлантического альянса примут участие в нескольких учениях, в частности в украинско-американских учениях «Си Бриз» и будет находиться в черноморских водах до 29 июля.

По его информации, они будут отрабатывать новые доктрины и боевые тактики, а также взаимодействие с украинскими кораблями.

Так, 7 июля в Черное море зашла часть SNMG-2: корабль снабжения ВМС Греции HS Aliakmon (A-470), тральщики TCG Amasra (М 266) ВМС Турции, ESPS Tambre (М 33) ВМС Испании и ITS Gaeta (5554) из Италии. Тральщики отработают поиск и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей через минные заграждения.

Ранее мы писали, что в акваторию Черного моря зашел американский десантный корабль USS Oak Hill (LSD-51). Такая информация появилась на сайте Шестого флота США.



Сообщается, что корабль присоединится к американскому эсминцу USS Porter и они вместе будут проводить "операции по обеспечению безопасности на море и повышать региональную стабильность на море, совместную готовность и военно-морской потенциал с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".

Отмечается, что это третий заход в Черное море этого корабля, впервые он отметился в 1997 году и в 2018-м.

Напомним, корабль НАТО зашел в Одессу

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