В Одессе террористы грозятся взорвать Оперный театр, полиция уже начала принимать меры

Такую информацию обнародовали в пресс-службе ГУНП, пишет Politeka.net

Так, утром в пятницу, 10 июля в дежурную часть по электронной почте было отправлено анонимное сообщение о минировании здания Одесского национального академического театра оперы и балета в переулке Чайковского.

По указанному адресу были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи и спасатели.

На данный момент пока не ясно, является ли информация о минировании правдивой или нет. Возможно, это просто неудачный розыгрыш, однако со сто процентной вероятность пока сказать сложно. В любом случае, нужно ждать официальных заявлений от правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали, вечером неизвестный мужчина позвонил и сообщил в полицию о заминировании супермаркета на проспекте Шевченко, 19.

После нескольких часов обследования никаких взрывных устройств специалисты не обнаружили.

По горячим следам копы задержали пьяного 47-летнего «минера».

«Мужчина признался, что это он оставил анонимное сообщение о взрывчатке. Он объяснил, что таким образом решил отомстить охранникам, которые не пускали его в супермаркет», - рассказали в полиции.

Лже-минера поместили в СИЗО. Ему грозит наказание от двух до шести лет тюрьмы.

Напомним, массовое минирование сотрясает Одессу: тысячи людей в опасности, кадры с места

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