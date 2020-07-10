Масштабные антидиверсионные учения провели сотрудники СБУ в Одесской и Николаевской областях
Об этом сообщил пресс-центр СБУ, обнародовав кадры тактико-специальных учений, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В ведомстве рассказали, что по легенде несколько условных «диверсионных групп» пытались совершить теракты на территории Одесского порта и одного из госпредприятий в Николаевском порту. «Злоумышленники» захватили два грузовых судна, одно из которых следовало в Николаев.
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Еще одна группа «вооруженных террористов» проникла на территорию Одесского порта и забаррикадировалась в административном помещении. Они захватив в заложники представителей руководства порта.
Отмечается, что в учениях отработали совместные действия подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил, Нацгвардии, Морской поисково-спасательной службы и Администрации морских портов. Была проведена учебная операция по нейтрализации диверсантов и освобождения заложников.
До этого мы писали, в Одессе террористы грозились взорвать Оперный театр.
Так, утром в пятницу, 10 июля в дежурную часть по электронной почте было отправлено анонимное сообщение о минировании здания Одесского национального академического театра оперы и балета в переулке Чайковского.
По указанному адресу были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи и спасатели.
Напомним, массовое минирование сотрясает Одессу: тысячи людей в опасности, кадры с места
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