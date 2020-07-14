В зоне ООС на Донбассе в ловушку боевиков попали военные из одесской бригады

Инцидент произошел в районе Зайцево Донецкой области, пишет новостной портал « Думская ».

Согласно информации, 13 июля российско-оккупационные войска совершили подлое убийство военного медика, который согласно договоренности пытался эвакуировать тело погибшего военнослужащего.

По данным издания, речь идет о 137-м батальоне морской пехоты, который дислоцируется под Одессой, в Дачном, и входит в состав 35-й отдельной бригады МП ВМСУ.

«Командир разведвзвода подорвался на мине в серой зоне. Пытаясь его спасти, погиб военный медик. Тело первого находится у противника, второго — на месте гибели. Еще двое военнослужащих получили ранения», - уточнили в командовании соединения.

Случившееся в штабе ВСУ назвали "очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска не собираются соблюдать никаких международно-правовых норм".

"Получив подтверждение режима "Тишина", группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму", – сказано в сводке ООС.

Ранее мы сообщали, что в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск "Л/ДНР" погиб боец 79-й ОДШБр Евгений Чумаченко, который родом из Одесской области.

"С прискорбием сообщаем о потере. 13 июля 2020 года в результате прицельного вражеского обстрела позиций украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий части солдат Чумаченко Евгений Александрович", - информирует пресс-служба подразделения ВСУ.

Известно, что у погибшего героя осталась жена и двое детей.

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