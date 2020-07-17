В центре Одессы компания из пяти мужчин перевернула автомобиль и убежала

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ролик в Youtube КУ "Центр-077".

Судя по видеокадрам, происшествие случилось 11 июля около четырех утра на углу улиц Ришельевская и Греческая. Молодые люди сначала гуляли по городу, затем – подошли к перекрестку, перевернули на бок "Таврию", мирно стоявшую в парковочном кармане.

На этот хулиганский поступок им понадобились считанные секунды. После чего мужчины бросились бежать, дальнейший маршрут нарушителей частично попал на видеокамеры наблюдения.

Ранее Politeka писала, что в Одессе произошло нападение на полицейских, есть пострадавшие. Инцидент произошел на Маразлиевской улице, сообщают в местной полиции.

Водитель Daewoo Lanos совершил наезд на дорожный знак и когда к нему подошли патрульные, чтобы составить протокол, взбесился и набросился на них с кулаками. Хулиган нанес несколько ударов копам по голове, а потом попытался скрыться.

А в пригороде Одессы нетрезвый мужчина открыл стрельбу в подъезде. О происшествии, которое случилось в одной из многоэтажек в селе Лиманка, что под Одессой, сообщила пресс-служба областного ГУНП.

По сведениям полицейских, к ним поступил сигнал от охранников, о том, что в подъезд дома зашел пьяный мужчина и начал хулиганить, а когда они пытались его успокоить, совершил несколько выстрелов. К счастью, никто не пострадал.

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