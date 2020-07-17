В центре Одессы компания из пяти мужчин перевернула автомобиль и убежала
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ролик в Youtube КУ "Центр-077".
Судя по видеокадрам, происшествие случилось 11 июля около четырех утра на углу улиц Ришельевская и Греческая. Молодые люди сначала гуляли по городу, затем – подошли к перекрестку, перевернули на бок "Таврию", мирно стоявшую в парковочном кармане.
Масштабная отмена пенсий: в Пенсионном Фонде уже решили, кого оставят без денег
Налог на недвижимость взвинтили до предела, сколько придется платить: "За каждый метр..."
Невестка Пугачевой устроила жаркую фотосессию без одежды: "Девушка неземной красоты!"
Экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?"
На этот хулиганский поступок им понадобились считанные секунды. После чего мужчины бросились бежать, дальнейший маршрут нарушителей частично попал на видеокамеры наблюдения.
Ранее Politeka писала, что в Одессе произошло нападение на полицейских, есть пострадавшие. Инцидент произошел на Маразлиевской улице, сообщают в местной полиции.
Водитель Daewoo Lanos совершил наезд на дорожный знак и когда к нему подошли патрульные, чтобы составить протокол, взбесился и набросился на них с кулаками. Хулиган нанес несколько ударов копам по голове, а потом попытался скрыться.
А в пригороде Одессы нетрезвый мужчина открыл стрельбу в подъезде. О происшествии, которое случилось в одной из многоэтажек в селе Лиманка, что под Одессой, сообщила пресс-служба областного ГУНП.
По сведениям полицейских, к ним поступил сигнал от охранников, о том, что в подъезд дома зашел пьяный мужчина и начал хулиганить, а когда они пытались его успокоить, совершил несколько выстрелов. К счастью, никто не пострадал.
Неадекват открыл стрельбу на дороге в Киеве, съехались силовики: кадры ЧП.
Подростки устроили беспредел в Кривом Роге, кадры: "Сожгли гнезда, а птенцов..."
Мужчина открыл охоту на женщин в Киеве, фото: "Набрасывал ремень на шею и..."