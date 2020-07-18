Жуткая авария произошла сегодня утром, 18 июля, в Измаильском районе

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, фатальное ДТП случилось сегодня утром около 7:45 возле населенного пункта Сафьяны.

Спасателям поступил звонок о столкновении двух легковых автомобилей, в результате которого погибли шестеро человек.

Удар был настолько сильным, что от столкновения погибли все пассажиры и водитель "восьмерки", а также два человека, которые находились в Mitsubishi, передает издание BessarabiaInform.

В результате жуткого ДТП также пострадали трое человек, среди которых - ребенок. Их с различными травмами экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

К деблокации погибших были привлечены шесть человек личного состава и две единицы техники ГСЧС. Следователям предстоит выяснить еще все обстоятельства смертельной аварии в Одесской области.

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