После жутких аварий на одесской трассе полиция приступает к круглосуточному дежурству на опасных участках

Такую информацию обнародовали в пресс-службе полиции Одесской области, передает Politeka.net.

В субботу, 18 июля, на дорогах Одесской области случилось несколько трагических ДТП в результате которых погибли девять человек и пять пострадали.

«С сегодняшнего дня по поручению главы одесской полиции все аварийно-сложные участки дорог международного и регионального значения будут круглосуточно контролироваться нарядами групп реагирования патрульной полиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские будут уделять повышенное внимание соблюдению водителями, в том числе транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, правил дорожного движения.

Также будут выявлять нарушителей, которые допускают превышение скорости движения и создают ситуации, которые могут привести к аварий.

Кроме того, усилится контроль за поведением детей на улично-дорожной сети, чтобы предотвратить их травмирование.

В результате ДТП, произошедшего сегодня около девяти утра на автодороге Киев-Одесса возле Любашевки, погиб 38-летний пешеход.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Волга» совершил наезд на пешехода — жителя Николаевской области, который, выйдя из автомобиля «Renault Master», пересекал дорогу. Пострадавший от полученных травм погиб мгновенно, а водитель с места происшествия скрылся. Позже полицейские установили и задержали водителя.

Еще одна фатальная авария случилась утром возле населенного пункта Сафьяны Измаильского района, в которой погибли шесть человек. Все они скончались до приезда скорой помощи.

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