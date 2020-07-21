В Одессе неизвестные террористы грозились взорвать здания городских судов

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУНП, анонимное сообщение о минирование Киевского и Малиновского судов пришло на спецлинию полиции, во вторник, 21 июля, передает Politeka.net

На место происшествия были экстренно направлены взрывотехники, следственно-оперативные группы, кинологи и работники ГСЧС. Из зданий эвакуировали персонал и посетителей.

Чуть позже в полиции сообщили, что после обследования зданий и прилегающих территории взрывоопасных предметов обнаружено не было. Сейчас работа судов возобновлена.

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Событие произошло в районе Большого Фонтана.

Рано утром в полицию поступил сигнал о том, что при строительстве жилого дома на улице Мореходной возле парка «Юность», рабочие нашли предмет, похожий на гранату.

Прибывшие на место полицейские и специалисты-взрывотехники обследовали территорию и извлекли из земли 265 взрывоопасных предметов: 154 гранаты Ф-1, 28 подрывников к снарядам, 11 минометных мин 82 мм, одну 120-мм мину, 29 артиллерийских снарядов калибра 37 мм, 17 артснарядов 45 мм, 23 артснаряда 75 мм, два артиллерийских снарядов 152 мм.

Отмечается, что все боеприпасы ориентировочно времён второй мировой войны. Они будут уничтожены на полигоне.

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