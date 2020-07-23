В Украине снова продлили карантин и это вызвало тревогу у родителей школьников, которые хотят, чтоб их дети получали полноценное образование, а не онлайн

Несмотря на уверения чиновников, что учебный год начнется в Одессе, как и положено - 1 сентября, родители не верят и вышли на митинг, пишут местные СМИ .

В центре Одессы на Думской площади в Одессе собралось немалое количество мам, пап, бабушек и дедушек, которые выступают против дистанционного обучения.

Митингующие считают, такое обучение неполноценное, приводит к деградации и психологическим проблемам. Без очного общения дети не могут полноценно развиваться. А еще сидение за компьютером и планшетом сильно портит зрение.

«У меня дочь 8 лет, она переходит в 3 класс. Полгода она занималась кое-как, это не образование для ребенка, это не образование. Родители не могут помочь своим детям, потому что они должны работать», -поделилась своим мнением одесситка.

«У меня два школьника, это 3-4 класс, два мальчика, и грудной ребенок. Это было очень тяжело, у нас не было такого количества телефонов, пришлось покупать в очень быстром времени и очень тяжело было, я больше такого не хочу для своих детей, образование должно быть качественным», - рассказала еще одна участница акции.

Также родители школьников подписали обращение к президенту Зеленскому, в котором требуют проведения нового учебного года в обычном, а не онлайн формате.

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