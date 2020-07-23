Путинский корабль устроил провокацию во время морских учений «Си Бриз-2020» в Черном море

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на собственные источники.

Стало известно, что корабль РФ провоцировал болгарский военный корвет "Бодри" на международных учениях, пытаясь помешать их проведению.

Командир российского военного корабля потребовал покинуть этот сектор, так как страна-агрессор посчитала его своим. В свою очередь «Бодри» не стал вступать в конфронтацию, которая могла закончиться стрельбой, и изменил курс, выполнив незаконное требование.

При этом болгарский корабль находился в исключительной экономической зоне Украины.

Думская пишет, что после того, как в Черном море начались морские учения, Россия внезапно объявила о своих, участки которых вплотную проходят, а в нескольких местах даже пересекаются с зонами практических стрельб кораблей-участников «Си Бриз». Поэтому возникают ситуации, когда корабли могут находиться сразу в двух закрытых зонах.

Ранее мы писали, что в акваторию Черного моря зашел американский десантный корабль USS Oak Hill (LSD-51). Такая информация появилась на сайте Шестого флота США.



Сообщается, что корабль присоединится к американскому эсминцу USS Porter и они вместе будут проводить "операции по обеспечению безопасности на море и повышать региональную стабильность на море, совместную готовность и военно-морской потенциал с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".

Отмечается, что это третий заход в Черное море этого корабля, впервые он отметился в 1997 году и в 2018-м.

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