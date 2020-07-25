Утром в субботу, 25 июля, одновременно пять боевых кораблей НАТО зашли в порт Одессы
Об этом сообщает местное издание "Думская", публикуя фотографии в придачу.
Как стало известно, корабли принимали участие в украинско-американских учениях «Си Бриз 2020» и будут гостить в городе до 28 июля.
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«Первыми ошвартовались в военно-морской базе "Юг" корветы – румынский "Контрадмирал Себастиан" и болгарский "Бодрый". Затем в порт прибыли испанский F101 "Альваро де Базан", турецкий F243 "Йылдирим" и румынский F222 "Регина Мария"», - пишет издание.
Надо сказать, что все корабли уже не раз заходили в Одессу, кроме испанского. Это судно оказалось в акватории Черного моря впервые и в Одессе, соответственно.
Ранее мы сообщали о провокации, которую устроил российский корабль во время морских учений «Си Бриз-2020» в Черном море.
Корабль РФ провоцировал болгарский военный корвет "Бодри" на международных учениях, пытаясь помешать их проведению.
Командир российского военного корабля потребовал покинуть этот сектор, так как страна-агрессор посчитала его своим. В свою очередь «Бодри» не стал вступать в конфронтацию, которая могла закончиться стрельбой, и изменил курс, выполнив незаконное требование.
При этом болгарский корабль находился в исключительной экономической зоне Украины.
После того, как в Черном море начались морские учения, Россия внезапно объявила о своих, участки которых вплотную проходят, а в нескольких местах даже пересекаются с зонами практических стрельб кораблей-участников «Си Бриз». Поэтому возникают ситуации, когда корабли могут находиться сразу в двух закрытых зонах.
Напомним, корабль НАТО зашел в Одессу
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