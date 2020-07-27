Настоящая жара придет в Одессу в последнюю неделю июля, но в некоторые дни синоптики обещают дождь с грозой и даже градом

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, Одесская область окажется под влиянием атмосферных фронтов и антициклонов. В городе будет очень жарко, - местами температура взлетит до +36 градусов, передает Politeka.net

В понедельник, 27 июля, небо весь день будет затянуто облаками.

По прогнозам, дождя не будет, а день выдастся жарким: 30-32 градусов, а кое-где в области – до 35.

Ветер северный, но умеренный – 5-10 метров в секунду.

На автодорогах области видимость хорошая.

Во вторник, 28 июля, также ожидается переменная облачность, однако облаков на небе поубавится. Осадков в этот день не прогнозируется. Ветер умеренный северо-восточный, порывы которого будут достигать 10-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19 +23, днем потеплеет до +31 +35.

В среду, 29 июля, жара по прогнозам метеорологов, достигнет своего пика. Без осадков. Столбик термометра достигнет отметки +36 градуса. Прогнозируется переменный, умеренный ветер.

В четверг, 30 июля, утро и день будет ясным, а вот вечером появится небольшая облачность и усилится южный ветер. Его порывы достигнут 12-14 метров в секунду. Волны на море поднимутся до 0,6 метра в высоту. Температура воздуха ночью +18+22, днем +30+32 градуса.

В пятницу, 31 июля, в Одессу придет очередной атмосферный фронт. Облачность на небе уже будет с утра. Прогнозируются ливни с грозой в любое время дня, но вероятнее всего они пройдут в обед. Температура воздуха составит +29+31 градус. Также будет дуть слабый, северный ветер.

В субботу, 1 августа, на небе снова ожидается облачность. Вероятность осадков очень высокая. С утра в Одессе значительно похолодает, температура составит +15 градусов., а вот к обеду уже распогодится и столбики термометров покажут +30 градусов. Днем будет дуть северный ветер, порывы с порывами 13-15 метров в секунду. Волны поднимутся до 0,6 метров в высоту.

В воскресенье, 2 августа, в городе снова распогодится. Ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха будет в пределах +25+30 градусов.

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