Жители Одессы будут по-новому платить за коммунальные услуги, так как с 1 августа стартует рынок газа для населения

Это значит, что уже через неделю каждый одессит сможет сам решать, у кого ему покупать голубое топливо, сообщает Finance.

Теперь регулировать цену газа «Нафтогаз» больше не будет, в результате чего цифры в платежках будут меняться в зависимости от ситуации на рынке.

К примеру, сейчас тариф для населения, по факту, устанавливает государство по специальной формуле (среднеарифметическое значение на нидерландском хабе TTF плюс транспортировка). После отмены поставки по спецобязательствам (ПСО) решать, сколько вы будете платить за газ, начнет рынок.

Если цена будет явно завышена, украинец сможет пожаловаться в Антимонопольный комитет.

По словам главы Энергетического сообщества, сейчас самый подходящий момент для открытия рынка, так как цены на газ низкие и нет необходимости их контролировать.

Ранее мы сообщали, что одесситы наконец получили счета за отопление.

Как разъяснила комиссия по ЖКХ, экологии и ЧС, счета за оплату отопления, разобили на три месяца.

«Это будут платежки за январь, февраль и март. Их распределят на летние месяцы, так как недопустимо, чтобы люди получили одну платежку с суммой за три месяца», - сообщили чиновники.

Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.

Также Politeka писала, что Резкий скачок тарифов на коммуналку, появилось срочное заявление Минфина