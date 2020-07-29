В городе Болград на Одесчине полицейские избили участника АТО

Как передает Politeka.net, об этом сообщила Алена Ротари на своей страничке в Facebook.

По ее словам, инцидент произошел несколько дней назад.

"В Болграде менты при высоких званиях избили военнослужащего и участника АТО Тараса Чернявского. У него в семье бытовая история — в мае от Тараса ушла жена с детьми. Он подал заявление в полицию об их исчезновении. Пришел в отдел узнать о ходе дела. А когда уже выходил, один из сотрудников кинул Тарасу в лицо окурок. После замечания его начали избивать трое: капитан Лазарев, который был по гражданке, капитан Сааков и майор Буюкли. Как сказал мне Тарас, один из этой троицы и является ухажёром его пока еще жены", - отметила женщина.
 
Также она описала, как проходило избиение воина АТО.
 
"Сбили с ног и ударили в голову. Потом капитан Лазарев со словами «Слава России!» ударил Тараса в пах. Один из ментов открывал ему рот, а другой засыпал туда землю и бычки. Затем его забрызгали баллончиком и заковали в наручники. Теперь как одну из версий мусора называют «сопротивление сотрудникам». Идет внутренняя проверка. Но если я не ошибаюсь, во всех отделениях есть видеокамеры и это нетрудно проверить", - рассказала женщина со слов пострадавшего.

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