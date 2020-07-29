"В Болграде менты при высоких званиях избили военнослужащего и участника АТО Тараса Чернявского. У него в семье бытовая история — в мае от Тараса ушла жена с детьми. Он подал заявление в полицию об их исчезновении. Пришел в отдел узнать о ходе дела. А когда уже выходил, один из сотрудников кинул Тарасу в лицо окурок. После замечания его начали избивать трое: капитан Лазарев, который был по гражданке, капитан Сааков и майор Буюкли. Как сказал мне Тарас, один из этой троицы и является ухажёром его пока еще жены", - отметила женщина.

Также она описала, как проходило избиение воина АТО.