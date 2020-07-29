Как передает Politeka.net, об этом сообщила Алена Ротари на своей страничке в Facebook.
Ранее мы сообщали, что вечером 21 июля в Запорожье, избили бойца полка "Азов" Олега Черевко. Во время ожидания жены под магазином, у "азовца" возник конфликт с мужчиной, который приставал к прохожим девушкам.
Черевко сделал ему замечание, после чего началась драка. Боец получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно перелом основания черепа. После этого врачи трое суток боролись за жизнь "азовца", однако вывести его из комы так и не удалось.
Аппетитная Лобода устроила жаркие танцы в слишком тесном бикини: "Каменских бы такую форму!"
Счастливая Волочкова похвасталась, как ее балует новый любовник: «Я так люблю…»
Погода готовит резкий разворот, в зоне риска новые области: где ударят грозовые дожди
Массовая отмена пенсий: ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении, кто останется без денег
Напомним, заступился за девушек: с украинским героем расправились прямо возле супермаркета, трагические детали.
Также Politeka писала о том, как под Верховной Радой АТОшник облил зеленкой нардепа от ОПЗЖ.
Ранее Politeka сообщала, что суд отправил за решетку АТОшника на три года, детали: в чем он оказался виновным.