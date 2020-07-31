В сети показали, как сейчас выглядят аппартаменты Михаила Саакашвили в Одессе с высоты птичьего полета

Соответствующие кадры оказались в распоряжении издания « Страна » (Чтобы просмотреть - доскролльте до конца)

Год назад бывший одесский губернатор и экс-президент Грузии обзавелся пентхаусом площадью 60 квадратных метров с выходом на крышу.

Квартира расположена на Итальянском бульваре на закрытой территории ЖК "Жемчужина" местного застройщика Kadorr Group.

Во дворе, по периметру установлены шлагбаумы, есть все необходимое. В ЖК имеется паркинг, своя детская площадка, камеры видеонаблюдения, спортивный уголок с тренажерами и охрана.

Судя по кадрам, запустение на террасе говорит о том, что тут давно небыло жильцов.

По данным издания "двушка" такой квадратуры в этом доме стоит около 80 тысяч долларов США. К этой стоимости можно накинуть еще тысяч 15 долларов. Таким образом, навскидку можно примерно оценить цену за пентхаус – 3 миллиона гривен. Точную цену сейчас назвать сложно, так как Саакашвили еще не подал декларацию за 2019 год.

Ранее сообщалось, что Михо Саакашвили рассказал, как чиновники готовятся расколоть Украину при помощи частных армий.

По словам бывшего губернатора Одесской области, действующая украинская власть действует в интересах коррупционеров, которые скапливают немалый капитал за счет бюджетных средств. Кроме того, они нанимают и вооружают людей.

"Ситуация какая – отдали местным феодалам весь бюджет, они с жиру бесятся. Помимо того, что крадут 80%, на остальное создают частные армии", - утверждает Михаил Саакашвили.

Напомним, Саакашвили поведал о мистическом несчастье: "Пожал руку - перелом в пяти местах".

Как сообщала Politeka, Михо Саакашвили посетовал на нищенскую зарплату: "За $1,5 тысячи нельзя ребенку мороженое купить".

Также Politeka писала, что Саакашвили не сдержался и наговорил украинцам лишнего, видео стычки.