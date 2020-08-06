В украинском порту хранилось свыше трех тысяч тонн взрывоопасной селитры, которая привела к
В частности, в сети появилась информация, что в Николаевском морском порту несколько лет хранили 3 тысячи 200 тонн просроченной аммиачной селитры. Это на 450 тонн больше, чем взорвалось в Бейруте 4 августа, передает Politeka.net
Об этом сообщил глава общественной организации "Центр аналитических исследований" Андрей Сенченко на своей странице в Facebook.
"18.09.2018 года судно Тузла с 3200 тоннами "просроченной" селитры зашло в Николаевский морской порт на 12 причал. Началась положенная по процедуре отгрузка, но экологической инспекцией было отказано в оформлении груза. Кроме этого, экоинспекция обратилась в госпотреб службу области, в таможню, прокуратуру, СБУ и полицию. Судно ушло, а груз остался лежать в порту. Что обращает на себя внимание - объемы груза (селитра) даже больше (!!!), чем взлетело в воздух вчера в порту Бейрута", - написал Сенченко.
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После того, как активист обнародовал информацию об опасном грузе, в пресс службе Николаевского порта, заявили, что товар убрали и он не представляет опасности для людей и города.
"После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта сохраняется аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году. Администрация Николаевского морского порта опровергает эту информацию", - говорится в сообщении.
Напомним, масштабы катастрофы в порту Бейрута показали одним фото.
Как сообщала Politeka, украинка рассказала о пережитом во время взрыва в Бейруте.
Также Politeka писала, что мощный взрыв в столице разнес дома и машины, очень много жертв.