Свыше 3 тысяч тонн хранили несколько лет

В украинском порту хранилось свыше трех тысяч тонн взрывоопасной селитры, которая привела к трагедии в Бейруте

В частности, в сети появилась информация, что в Николаевском морском порту несколько лет хранили 3 тысячи 200 тонн просроченной аммиачной селитры. Это на 450 тонн больше, чем взорвалось в Бейруте 4 августа, передает Politeka.net

Об этом сообщил глава общественной организации "Центр аналитических исследований" Андрей Сенченко на своей странице в Facebook.

"18.09.2018 года судно Тузла с 3200 тоннами "просроченной" селитры зашло в Николаевский морской порт на 12 причал. Началась положенная по процедуре отгрузка, но экологической инспекцией было отказано в оформлении груза. Кроме этого, экоинспекция обратилась в госпотреб службу области, в таможню, прокуратуру, СБУ и полицию. Судно ушло, а груз остался лежать в порту. Что обращает на себя внимание - объемы груза (селитра) даже больше (!!!), чем взлетело в воздух вчера в порту Бейрута", - написал Сенченко.

После того, как активист обнародовал информацию об опасном грузе, в пресс службе Николаевского порта, заявили, что товар убрали и он не представляет опасности для людей и города.

"После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта сохраняется аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году. Администрация Николаевского морского порта опровергает эту информацию", - говорится в сообщении.

Напомним, масштабы катастрофы в порту Бейрута показали одним фото.

Как сообщала Politeka, украинка рассказала о пережитом во время взрыва в Бейруте.

Также Politeka писала, что мощный взрыв в столице разнес дома и машины, очень много жертв.