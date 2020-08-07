Был объявлен в международный розыск

В Одесской области поймали иностранца-педофила, которого разыскивал Интерпол

Как сообщают полицейские, 33-летний гражданин Беларуси Александр Затовка подозревается развращении малолетних и был объявлен в международный розыск.

Прячась от наказания, мужчина приехал в Украину и некоторое время работал на детских аттракционах. Сейчас решается вопрос об экстрадиции его в Республику Беларусь. Так как преступник имел доступ к детям, то его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории Одесской области.

По приезду на родину белоруса ждет уголовная ответственность по таким статьям УК: ч. 3 ст. 167 (насильственные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 169 (развратные действия) и ч. 3 ст. 343-1 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетних).

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции пойманного на его родину.

Ране мы сообщали, в одном из сел на Одесчине полиция задержала педофила, который изнасиловал 9-летнего мальчика

Страшное преступление произошло возле ставка, куда мальчик пришел один.



«Благодаря профессиональным действиям полиции Одесской области вчера был задержан 63-летний урод, который изнасиловал девятилетнего мальчика», - говорится в публикации.

Напомним, полицейские задержали мужчин, которые совершили разбойное нападение на супругов пенсионеров

Как сообщала Politeka, молодой парень, угрожая пистолетом, ограбил двух одесситок на побережье.

Также Politeka писала, в Украине разбушевалась опасная банда из Одессы