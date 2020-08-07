Стало известно, что в морском порту Южный, что под Одессой, хранится около 10 тонн аммиачной селитры, которая привела к трагедии в Бейруте
Информацию об этом обнародовала пресс-служба Администрации морских портов Украины, пятницу, 7 августа, передает Politeka.net
"В порту Южный, согласно всем нормам и стандартам, сохраняется аммиачная селитра объемом 9,6 тыс. тонн на причалах №1 и №2 порта. Аммиачная селитра фасована в биг-бегах», - говорится в сообщении.
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В АМПУ уверяют, что хранение вещества не несет опасности, так как находится в порту в соответствии со всеми необходимыми нормами и стандартами и не сможет взорваться, как в Бейруте.
"Перегрузка такого груза осуществляется в соответствии с соблюдением общемировых международных морских правил перевозки опасных грузов. Опасность представляет перегрузки аммиачной селитры навалом. Однако такой способ перевалки в порту Южный никогда не применялся", - сказано на сайте АМПУ.
Однако местное издание «
Об этом свидетельствуют соответствующие фотографии, которые сделаны незадолго до трагедии.
Ранее мы писали, что в сети появилась информация отом, что Николаевском порту хранилось свыше трех тысяч тонн взрывоопасной селитры, которая привела к трагедии в Бейруте.
Это на 450 тонн больше, чем взорвалось в Бейруте 4 августа.
После того, как активист обнародовал информацию об опасном грузе, в пресс службе Николаевского порта, заявили, что товар убрали и он не представляет опасности для людей и города.
"После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта сохраняется аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году. Администрация Николаевского морского порта опровергает эту информацию", - говорится в сообщении.
Напомним, масштабы катастрофы в порту Бейрута показали одним фото.
Как сообщала Politeka, украинка рассказала о пережитом во время взрыва в Бейруте.
Также Politeka писала, что мощный взрыв в столице разнес дома и машины, очень много жертв.